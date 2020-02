Empresa que explora rubis no norte de Moçambique vai realojar 105 famílias A Montepuez Ruby Mining (MRM), que explora uma mina de rubis no norte de Moçambique, vai realojar 105 famílias residentes na área concessionada à empresa, anunciou hoje em comunicado. economia Lusa economia/empresa-que-explora-rubis-no-norte-de_5e580d45979f2f128deaeabb





"As 105 casas já estão concluídas e as infraestruturas públicas estão em fase conclusiva", disse o presidente do conselho de administração da MRM, Samora Machel Júnior, citado no comunicado da MRM.

A aldeia que as famílias serão realojadas está localizada em Namanhumbir (fora da área concessionada à empresa), na província de Cabo Delgado, onde a empresa detém 34 mil hectares de concessão para exploração de rubis.