A empresa assinou um memorando de entendimento com a Direção Provincial de Saúde visando a reabilitação do Centro de Epidemias da Beira e a instalação de um sistema de alimentação de oxigénio e ar comprimido no Centro de Saúde 24 de Julho, refere, em comunicado.

O objetivo é que os espaços possam ser "utilizados para isolar pacientes testados positivos para o novo coronavírus".