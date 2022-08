Segundo um comunicado, a AmmPower e uma empresa de engenharia completaram o estudo preliminar de viabilidade de duas alternativas para a produção de amoníaco no estado de Espírito Santo.

No comunicado, divulgado na terça-feira, a empresa canadiana sublinhou que a principal fonte de energia para a futura fábrica será um parque de energia eólica marinho a construir junto à costa, para "melhor manter os custos a um nível estável".

A fábrica, situada no complexo industrial costeiro de Porto Central, poderá não apenas abastecer o mercado agrícola brasileiro, mas também exportar fertilizante através do oceano Atlântico e até abastecer navios de carga.

Em abril, o Banco Mundial previu que a economia brasileira deverá crescer 0,7% este ano, uma revisão em baixa em relação ao último relatório que previa um crescimento de 1,4%.

O relatório apontou as restrições ao comércio com a Rússia, devido a sanções impostas por causa da invasão à Ucrânia, com um fator de desestabilização económica no Brasil, uma potência agrícola que compra grande parte do seu fertilizante da Rússia.

Em 20 de agosto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que os entraves à exportação de produtos agrícolas e fertilizantes russos poderiam criar uma crise alimentar mundial já em 2023.

Rússia e a Ucrânia são dois dos maiores produtores mundiais de cereais e fertilizantes.

VQ (MIM/SV/BM) // VM

Lusa/Fim