Segundo o banco central, no final de dezembro do ano passado, o valor total de títulos de dívida emitidos por entidades residentes era de 298.500 milhões de euros, menos 2.300 milhões de euros do que no final do mês anterior.

Esta variação deveu-se principalmente à desvalorização de 2.600 milhões de euros dos títulos de dívida pública que, no final do ano, correspondiam a 60% do 'stock' total de títulos de dívida emitidos por residentes.

No final de dezembro de 2024, o 'stock' de ações cotadas emitidas por entidades residentes totalizou 59.100 milhões de euros, menos 720 milhões do que no final do mês anterior, tendo contribuído para esta redução a desvalorização das ações das empresas não financeiras no montante de 971 milhões de euros.

Os dados divulgados hoje pelo BdP detalham ainda que, em 2024, o valor dos títulos ESG ('Environmental, Social and Governance') emitidos por entidades residentes aumentou 3.000 milhões de euros (+28%), resultando esta subida principalmente dos títulos da categoria ESG verde (+2.400 milhões de euros).

No final de dezembro, estavam 'vivos' 72 títulos de dívida ESG emitidos por entidades residentes, num montante total de 13.600 milhões de euros, o que representa 4,6% do 'stock' total de títulos de dívida emitidos por residentes.

Estes títulos são maioritariamente emitidos por empresas não financeiras e são detidos pelo setor financeiro e por entidades não residentes.

PD // CSJ

Lusa/Fim