?Num comunicado divulgado na terça-feira aos acionistas, a empresa destacou que entregou 75 aeronaves no quarto trimestre de 2024, total que indica uma alta de 27% face ao terceiro trimestre, que registou 59 entregas, e igual ao volume do mesmo período de 2023.

Com 31 entregas nos últimos três meses, o segmento de Aviação Comercial chegou a 73 novas entregas no ano passado, resultado que alcançou as estimativas revisadas pela empresa que previam a entrega de 70 a 73 aviões deste segmento de negócios da empresa em 2024.

No segmento de Aviação Executiva, a Embraer informou que entregou 130 aeronaves no ano passado e que só no último trimestre do ano foram entregues 44 jatos, qoe que na comparação com 2023, o crescimento nessa unidade de negócio 13% a 14%.

Por último, no segmento de Defesa & Segurança a empresa informou que também superou o resultado do ano anterior com a entrega de três novos C-390 Millennium em 2024, quando em 2023 tinah entregado dois.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer é acionista maioritária da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.

