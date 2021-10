Num comunicado, a Embraer explicou que o acordo prevê que a NetJets começará a receber jatos da nova encomenda no segundo trimestre de 2023, para serem operados nos Estados Unidos e Europa.

O primeiro acordo de compra da NetJets, assinado em 2010, contemplou 50 pedidos firmes para os jatos executivos Phenom 300, mais opções de até 75 aeronaves adicionais.

A fabricante brasileira também destacou que com este novo pedido, que inclui um contrato de serviços, a NetJets reforça seu compromisso em criar uma experiência aprimorada para seus clientes e sua confiança no portfólio da Embraer.

"Estamos contentes por termos assinado este acordo significativo com a NetJets, um parceiro estratégico que tem sido parte importante do sucesso da Embraer por mais de uma década", disse Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva.

"A NetJets é uma empresa reconhecida mundialmente pela excelência de suas operações e por proporcionar uma excelente experiência ao usuário, portanto, a continuidade deste acordo é uma confirmação à qualidade de nosso produto e aos padrões de desempenho, tecnologia, conforto e suporte", acrescentou.

Já Doug Henneberry, Vice-Presidente Executivo de Gestão de Frota de Aeronaves da NetJets, que também foi citado no comunicado da fabricante brasileira destacou que há anos o Embraer Phenom 300 é uma parte essencial da frota da empresa.

"Com este pedido do Phenom 300E, continuamos a oferecer aos nossos proprietários as experiências de viagem excepcionais que eles esperam, e reforçamos a nossa parceria com a Embraer", concluiu Henneberry.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 assentos e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.

