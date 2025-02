A carteira de pedidos da Embraer cresceu 40% face o quarto trimestre de 2023. Face ao terceiro trimestre do ano passado o crescimento foi de 16%, de acordo com um comunicado divulgado pela empresa.

No segmento de aviação comercial, a carteira de pedidos da Embraer somou 10,2 mil milhões de dólares (9,8 mil milhões de euros) entre outubro e dezembro de 2024, um aumento de 15% face ao mesmo período de 2023, mas recuou 8% na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Essa unidade de negócios entregou 31 novas aeronaves durante o último trimestre e 73 em todo o ano passado.

No segmento de aviação executiva, a carteira de pedidos da empresa registou um recorde histórico de 7,4 mil milhões de dólares (7,1 mil milhões de euros), valor 70% acima do registado entre outubro e dezembro de 2023 e 67% acima do terceiro trimestre de 2024.

De acordo com a Embraer, o recorde foi alcançado após a assinatura de um contrato com a Flexjet que prevê a entrega de 182 jatos executivos, com a possibilidade de mais 30, num negócio que pode render até sete mil milhões de dólares (6,7 mil milhões de euros).

No último trimestre, a divisão de aviação executiva da Embraer entregou 44 jatos, de um total de 130 entregas realizadas em 2024.

No segmento de defesa e segurança, a carteira de pedidos da Embraer entre outubro e dezembro chegou a 4,2 mil milhões de dólares (quatro mil milhões de euros), um crescimento de 67% face ao mesmo período de 2023 e 15% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

A Embraer atualmente possui 32 pedidos para o avião de transporte militar C-390 Millennium, incluindo três aeronaves em carteira que foram compradas por Portugal, e 17 para a sua aeronave de ataque leve.

No comunicado, a fabricante brasileira salientou que a Força Aérea Portuguesa tornou-se no seu primeiro cliente da versão NATO da aeronave A-29N Super Tucanos de ataque leve, com a aquisição de 12 unidades, porém, o contrato não estava ativo no final de 2024, pelo que não consta da carteira de pedidos.

Já no segmento de serviços e suporte, a Embraer encerrou o último trimestre com uma carteira de 4,6 mil milhões de dólares (4,4 mil milhões de euros), montante 50% maior do que no quarto trimestre de 2023 e 31% superior ao terceiro trimestre do ano passado.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, no continente americano, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer é acionista maioritária da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.

CYR // JMC

Lusa/Fim