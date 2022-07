"Mas se o caminho da reconstrução ainda necessita do apoio dos fundos estruturais, o objetivo de Portugal, no futuro, tem de ser - e temos de nos preparar para isso - continuar a progredir não necessitando, pelo menos não necessitando tanto, destes fundos", afirmou.

A comissária europeia falava hoje no Fundão, distrito de Castelo Branco, no âmbito da cerimónia de assinatura, entre o Governo português e a Comissão Europeia, do acordo de parceria para a execução do Portugal 2030, quadro comunitário em que o país terá acesso a 23 mil milhões de euros de fundos até 2029.

Lembrando que tal valor equivale a dizer que, durante esse período, o país dispõe de cerca de 2.200 euros por pessoa, Elisa Ferreira também alertou que tal obriga a pensar "de uma forma muito estruturada e muito responsável" quais serão os investimentos a fazer.

