Eliminação de vistos entre Angola e África do Sul aumenta comércio e concorrência - EIU A consultora Economist Intelligence Unit (EIU) considera que a abolição de vistos entre Angola e a África do Sul vai facilitar o comércio bilateral, mas alerta que vai também implicar um aumento da concorrência laboral.





"A eliminação da necessidade de vistos entre Angola e a África do Sul vai significar mais concorrência na procura de empregos mais qualificados e potencialmente uma descida do custo dos candidatos sul-africanos", escreve a unidade de análise económica da revista britânica The Economist.

"Isto também pode implicar um aumento nas tensões, já que o desemprego já está pelo menos nos 25%", acrescentam os analistas num comentário à abolição de vistos entre os dois países, anunciada em novembro.