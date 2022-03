"A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida ('notes') no montante de 1.250.000.000 euros com vencimento em setembro de 2029, cupão de 1,875%, a que corresponde uma 'yield' de 1,897%", adiantou.

Estes títulos serão emitidos "ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida 'Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)' da EDP e EDP Finance BV e serão admitidos à negociação na Euronext Dublin", referiu, na mesma nota.

"Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projetos 'green' [verdes] elegíveis do grupo EDP, que consiste em projetos renováveis -- eólicos e solares -- da EDP Renováveis, tal como definido no 'Green Bond Framework' da EDP, disponível no website da empresa", indicou.

De acordo com a EDP, "nesta transação atuaram como 'joint-bookrunners' [responsáveis pela operação] o Barclays, BNPP, Citi, Commerzbank, HSBC, ING, J.P. Morgan, Millennium BCP, NatWest Markets e UniCredit".

"A EDP emitiu a sua primeira obrigação 'verde' em outubro de 2018 e, desde então, todas as suas emissões têm seguido este formato, que implica que o encaixe seja utilizado para financiar ou refinanciar investimentos num portfolio de projetos eólicos e solares", adiantou à Lusa fonte oficial da empresa, em setembro de 2021. Nessa altura, a EDP já tinha emitido 6.300 milhões de euros em obrigações 'verdes'.

Segundo a EDP, a primeira emissão sénior 'verde', com o valor de 600 milhões de euros, ocorreu em outubro de 2018.

