Segundo uma nota de imprensa da Associação Visit Azores, a partir do início de março e até novembro de 2025, a Edelweiss Air operará uma frequência semanal para o aeroporto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A partir de maio, a transportadora introduzirá uma segunda frequência semanal, que continuará até outubro, e durante os meses de junho a setembro haverá uma terceira frequência por semana.

A nova rota ligando Zurique à ilha Terceira terá uma frequência semanal de junho a setembro.

Segundo a Visit Azores, entidade responsável pela promoção externa do arquipélago, este novo percurso representa "uma oportunidade única para aumentar a visibilidade da ilha e distribuir melhor os fluxos turísticos, contribuindo para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável das ilhas".

A aeronave que fará as ligações será o Airbus A320-NEO, com 174 lugares e capacidade de transportar 2.088 passageiros para o aeroporto das Lajes.

A Visit Azores sublinha que esta ação é resultado de "uma forte aposta" no mercado da Suíça, em décimo no lugar no ranking dos mercados emissores de turistas para a Região Autónoma dos Açores, com um número de dormidas de 26.115 em 2023, o que representa um crescimento de 30% face a 2022.

Citado na nota de imprensa, o presidente da associação, Luis Capdeville, referiu que a expansão da operação da Edelweiss Air para a região "fortalece a conectividade" com a Europa e assinalou "a crescente atratividade dos Açores" enquanto destino turístico de excelência.

"A nova rota para a ilha Terceira é uma grande vitória, proporcionando aos visitantes uma oportunidade única de acesso mais direto às ilhas do grupo Central, bem como de entrar e sair da região por aeroportos diferentes", considerou.

