Economistas moçambicanos consideram execução da proposta do OE "incerta" A Associação Moçambicana de Economistas considerou hoje incerta a execução do Orçamento do Estado (OE) de 2020, devido ao impacto do novo coronavírus, defendendo a proteção das famílias mais vulneráveis.





A Assembleia da República de Moçambique debate quarta-feira e quinta-feira as propostas do Plano Económico e Social (PES) e do OE de 2020.

O diretor executivo da Associação Moçambicana de Economistas (Amecon), Naimo Faquirá, disse à Lusa que os dois documentos foram elaborados num contexto de incerteza, devido à pandemia da covid-19, o que coloca desafios à sua execução.