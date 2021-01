De acordo com o relatório sobre as Perspetivas Económicas Globais, hoje divulgado em Washington, Angola deverá crescer 0,9%, depois de ter experimentado o quinto ano consecutivo de recessão em 2020, e Cabo Verde recupera da queda de 11% no ano passado para assistir a uma retoma de 5,5% este ano.

O documento, que estima que a África subsaariana cresça 2,7% este ano e 3,3% em 2022, abaixo do anteriormente previsto, devido às consequências económicas da pandemia de covid-19 na região, que em 2020 registou uma recessão de 3,7%, aponta também que a Guiné Equatorial teve um crescimento económico negativo de 9% no ano passado e deverá manter-se no 'vermelho', com a riqueza a cair 2,8% este ano e 1,2% em 2022.