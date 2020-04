Economia Notícias breves de economia: economia Lusa economia/economia_5e8b1e9523994a197a2abaa8





Vendas do grupo BMW caem 20,6% no 1.º trimestre para 477.111 unidades.

O fabricante automóvel BMW anunciou hoje que vendeu no primeiro trimestre do ano 477.111 unidades das marcas BMW, Minie e Rolls-Royce, menos 20,6% do que no mesmo período de 2019, devido à paragem da produção motivada pela covid-19.