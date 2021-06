"O elevado endividamento das administrações públicas e o aumento das responsabilidades contingentes constituem uma vulnerabilidade da economia portuguesa", lê-se no relatório referente ao mês de junho, divulgado hoje pelo banco central português.

"A pandemia de covid-19 causou uma crise económica com implicações para a situação financeira. As medidas de apoio, adotadas rápida e coordenadamente, evitaram a transmissão da crise ao setor financeiro", concluiu o BdP, acrescentando que, "porém, a crise interrompeu o processo de ajustamento da economia portuguesa".

De acordo com o relatório, "a magnitude e a persistência da crise, juntamente com a diluição no tempo e a redistribuição dos custos da pandemia entre os setores privado e público, levaram a um aumento da dívida, em particular nas administrações públicas e nos setores de atividade mais afetados pela crise".

Assim, o relatório identifica as principais vulnerabilidades e riscos para a estabilidade financeira, que, além do endividamento das administrações públicas, refere ainda o "risco de uma correção nos mercados financeiros internacionais, que poderá ser amplificado pela elevada alavancagem, pela exposição a ativos de menor qualidade creditícia e pela baixa liquidez na carteira do setor financeiro não bancário na área do euro".

Adicionalmente, constituem também vulnerabilidades "a retirada das medidas de apoio, numa situação de endividamento elevado e de atividade ainda deprimida em alguns setores", que "potencia a materialização do risco de crédito", a "correção dos preços no mercado imobiliário residencial em Portugal, que pode decorrer, inter alia, da potencial retração da procura de imóveis por não residentes, que surja associada a uma deterioração das condições de financiamento internacionais", e o facto de no mercado imobiliário comercial, poder "ocorrer uma queda adicional dos preços na sequência da ocorrido em 2020 para alguns segmentos (retalho e hotéis)".

Por fim, o BdP alerta ainda para as "perspetivas de rendibilidade baixa no setor bancário e reforço da ligação ao setor público, através do reforço da exposição a divida pública e da concessão de crédito com garantia pública".

"Avaliadas de forma integrada, as vulnerabilidades e riscos elencados evidenciam interdependências entre setores económicos, que devem ser tidas em consideração na formulação de políticas promotoras da estabilidade financeira", transmitiu a entidade bancária.

