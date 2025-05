De acordo com os dados do organismo de estatística, o Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 1,6% no primeiro trimestre de 2025, após um crescimento de 2,8% no trimestre precedente.

Segundo o INE, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu nos primeiros três meses do ano, em resultado do abrandamento do consumo privado.

Já o contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB "foi mais acentuado", refletindo a desaceleração das exportações de bens e serviços.

Na comparação em cadeia, face ao quarto trimestre de 2024, o PIB diminuiu 0,5% em volume, após um crescimento de 1,4% no trimestre anterior.

O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi negativo, enquanto a procura interna registou um contributo nulo, após terem sido positivos no trimestre anterior.

PD // EA

Lusa/Fim