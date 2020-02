Economia moçambicana cresceu 2,2% em 2019, valor mais baixo da última década

A economia moçambicana cresceu 2,2% em 2019, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) do país, o valor mais baixo da última década e numa tendência de abrandamento.

