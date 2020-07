No relatório estatístico das Contas Nacionais Trimestrais, divulgado hoje, o Instituto Nacional de Estatística justifica que a "evolução resultou do maior contributo dos investimentos e do consumo privado".

No primeiro trimestre de 2019 a economia cabo-verdiana tinha crescido, em termos homólogos, o equivalente a 4,8% do PIB e 2,6% no mesmo período de 2018.