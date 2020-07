No relatório estatístico das Contas Nacionais Trimestrais, divulgado hoje, o Instituto Nacional de Estatística justifica que a "evolução resultou do maior contributo dos investimentos e do consumo privado".

No primeiro trimestre de 2019 a economia cabo-verdiana tinha crescido, em termos homólogos, o equivalente a 4,8% do PIB e 2,6% no mesmo período de 2018.

Face ao último trimestre de 2019 (5,9%), a economia cabo-verdiana contraiu-se 0,1 pontos percentuais.

O consumo no primeiro trimestre aumentou em termos homólogos 0,5%, afetado pela quebra de 10,3% dos consumos públicos e apesar do aumento de 4,1% no privado. O investimento aumentou 43,2%, mas as exportações registaram até março uma quebra de 4,6%, enquanto as importações aumentaram 8,5%, também em termos homólogos.

Cerca de 25% do PIB cabo-verdiano depende do turismo, mas o arquipélago está fechado a voos internacionais desde 19 de março, para travar a progressão da pandemia de covid-19, e só serão retomados em agosto.

Devido à crise económica e sanitária decorrente da pandemia, o Governo apresentou uma proposta de Orçamento Retificativo para 2020, em análise no parlamento.

A proposta de Orçamento Retificativo para 2020 ascende a 75.084.978.510 escudos (679,1 milhões de euros), entre despesas e receitas, incluindo endividamento, o que representa um aumento de 2,6% na dotação inscrita no Orçamento ainda em vigor. Prevê o recurso ao endividamento público, com o Governo a estimar 'stock' equivalente a 150% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2021.

O Orçamento do Estado em vigor previa um crescimento económico de 4,8 a 5,8% do PIB em 2020, na linha dos anos anteriores, uma inflação de 1,3%, um défice orçamental de 1,7% e uma taxa de desemprego de 11,4%, além de um nível de endividamento equivalente a 118,5% do PIB.

Estas previsões são drasticamente afetadas pela crise económica e sanitária, refletidas nesta nova proposta orçamental para 2020: uma recessão económica que poderá oscilar entre os 6,8% e os 8,5%, uma taxa de desemprego de quase 20% até final do ano e um défice orçamental a disparar para 11,4% do PIB.

Cabo Verde registava ao final do dia 16 de julho um acumulado de 1.894 casos de covid-19 diagnosticados desde 19 de março, com 19 óbitos, mas 902 já foram dados como recuperados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 585 mil mortos e infetou mais de 13,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

