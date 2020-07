De acordo com a informação divulgada na página do INE, a variação negativa da economia angolana foi determinada essencialmente pelo desempenho negativo das atividades de Comércio (-11,6%), Pesca (-7,9%), Serviços de Intermediação Financeira Indiretamente Medidos (-7,9%), Extração de Diamantes (-5,2%), Financeiras (-5,1%) e Petróleo (-1,7%).

No que diz respeito às atividades que mais contribuíram, em termos de participação, e constituíram fatores importantes da economia no primeiro trimestre de 2020 destacam-se a Extracção e refinação do petróleo bruto e gás natural com 33%, seguindo-se o Comércio com 14%, Construção com 12%, Administração Pública com 8%, Outros Serviços com 6%, Servic¸os Imobilia´rios e Aluguer com 6% e Agro-Pecua´ria e Silvicultura com 5%.

O INE acrescenta, na mesma nota, que as contas nacionais trimestrais vão sofrer alterações metodológicas.

Das 33 atividades e 77 produtos vigentes passarão a constar 38 atividades e 145 produtos, dando início a uma nova série.

Assim a atual série, 2002 -- 2017, deverá ser substituída pela nova série, que se inicia pelos anos 2014 e 2015, a ser publicada ainda no terceiro trimestre de 2020, continuando o processo de compilação da nova série com a publicação dos anos correspondentes a 2016, 2017, 2018 e 2019, no princípio de 2021.

"Outras melhorias serão introduzidas no cálculo do PIB Trimestral, tais como a variação trimestral, depois do processo de ajuste sazonal e a ótica de despesas, nesta ordem", refere o INE.

RCR // JH

Lusa/fim