"Às 20h30 estão ligadas parcialmente 110 subestações, 800 megawatts (MW )e alimentados cerca de um milhão de clientes. Não sendo ainda possível fazer previsões da reposição integral, a E-Redes alerta para eventuais demoras na realização da mesma", disse fonte oficial da empresa à Lusa.

Segundo os dados da REN, existem atulamente cerca de 6,5 milhões de consumidores de eletricidade.

A E-Redes "tem mobilizado todo o dispositivo operacional dedicado à execução deste plano, para poder restabelecer a distribuição de energia em território nacional. O plano de reposição da E-Redes é acionado em consequência e em estreita dependência da reposição realizada pela REN", acrescenta.

"Face aos problemas que estão a afetar a rede elétrica nacional, a E-Redes colocou em ação o Plano Operacional de Atuação em Crise, no estado máximo de Emergência às 11h30 desta manhã, com o objetivo de proceder à reposição da energia de forma mais célere possível.

"O Operador de Rede de Distribuição (E-Redes) tem mobilizado todo o dispositivo operacional dedicado à execução deste plano para poder restabelecer a distribuição de energia em território nacional", destaca.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.

