O órgão ministerial procedeu à abertura das propostas do concurso internacional para a concessão, pelo período de 20 anos, da gestão e exploração do Terminal Polivalente do Porto Comercial do Lobito.

Segundo um comunicado do ministério, as peças do concurso, lançado em 17 de maio pela Empresa Portuária do Lobito, foram adquiridas por sete entidades interessadas, mas apenas três entregaram propostas.

A Dubai Port World, Yilport, Qterminal, Abu Dhabi Ports, International Container Terminal Services, Inc (ICTSI), Bolloré Logistics e a Citic Construction foram as sete empresas que adquiriram as peças do concurso, mas apenas os três últimos concorrentes apresentaram as respetivas propostas.

Das três entidades, refere a nota, o concorrente Bolloré foi excluído por não prever o pagamento do montante mínimo de retribuição da concessão de 80 milhões de dólares (69 milhões de euros) nos termos do caderno de encargos.

O concorrente Citic foi admitido a concurso e a ICTSI "foi admitida condicionalmente dado que terá de apresentar a declaração de aceitação do caderno de encargos num prazo de cinco dias".

A comissão de avaliação das propostas, refere-se no comunicado, irá avaliar as propostas admitidas a concurso, esperando-se que o vencedor seja anunciado antes do final de 2021.

O terminal de contentores e carga geral do porto do Lobito tem uma área total de 241.540,94 metros quadrados, um cais acostável de 1.199 metros lineares e capacidade para movimentar mais de 600 mil toneladas de carga não contentorizada e 250 mil TEU (unidade equivalente a 20 pés) por ano.

