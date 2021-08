Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones progrediu 0,04%, para os 35.515,38 pontos, e o S&P500 avançou 0,16%, para as 4.468,00 unidades.

No caso do índice alargado, este foi o 48.º recorde registado este ano.

O outro índice mais emblemático da praça, o tecnológico Nasdaq, também acabou em alta, a subir 0,04%, para os 14.822,90 pontos.

No conjunto da semana, a subida dos principais índices foi modesta, apesar da sucessão espetacular de recordes, eles mesmo obtidos em contexto de inquietação com o avanço da variante delta do novo coronaviruns.

Assim, em relação a sexta-feira da semana passada, o Dow Jones avançou 0,87% e o S&P500 valorizou 0,64%. Já o Nasdaq apresenta uma perda de 0,09%.

"As ações transacionaram-se hoje num intervalo estreito, com os investidores a analisarem as informações sobre os resultados das empresas, mas também indicadores macroeconómicos", sublinharam os analistas do Wells Fargo.

Na frente macroeconómica, o inquérito preliminar da Universidade do Michigan sobre a confiança dos consumidores em agosto, divulgado a meio da manhã, arrefeceu os ânimos. De facto, ao estabelecer-se em 70,2 pontos, materializou uma baixa acentuada em relação a julho. Esta queda, aliás, foi uma das mais severas em 50 anos para este índice.

Se os consumidores se inquietam "com boa razão de uma eventual baixa dos desempenhos da economia nos próximos meses", esta baixa "reflete também uma reação emocional, devida principalmente às esperanças perdidas quanto a um eventual fim próximo da pandemia", indicou Richard Curtin, o economista-chefe encarregado do inquérito mensal, muito seguido pelos investidores.

Ao contrário, um sinal positivo foi dado pelo índice de preços da importação em julho, publicado pelo Departamento do Trabalho antes da abertura da sessão, que saiu abaixo das expectativas (0,3%, em vez de 1,1%).

Esta foi a subida mais fraca desde novembro. "É um sinal de que a inflação está a fazer, talvez, uma pausa, no que respeita aos preços dos produtos importados", realçou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

As taxas obrigacionistas distenderam-se claramente, com o rendimento da obrigação do Tesouro a 10 anos a baixar dos 1,3590% da véspera para 1,2817%.

RN // PDF

Lusa/Fim