Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones terminou a avançar 0,04%, para uns inéditos 35.499,85 pontos, e o S&P500 a progredir 0,30%, para 4.460,83 unidades, também nunca atingidas no fecho.

Já o tecnológico Nasdaq voltou aos fechos positivos, ao valorizar 0,35%, para os 14.816,26 pontos.

Durante uma sessão amena, "os investidores estiveram a avaliar uma nova série de dados sobre a inflação e o mercado de trabalho nos EUA", segundo os analistas do Wells Fargo.

Na frente do emprego, o Departamento do Trabalho anunciou uma diminuição das novas inscrições para o subsídio de desemprego, em 12 mil, para 375 mil, melhor do que as previsões dos analistas e um número próximo do seu nível mais baixo desde o início da pandemia.

No que respeita à variação dos preços, depois de se conhecer na quarta-feira um crescimento do índice de preços no consumidor em julho menos forte do que previsto, em 0,5%, o que tranquilizou os investidores, hoje, a subida no índice de preços no produtor (IPP) surpreendeu pela negativa.

Este índice progrediu um por cento, em termos mensais, depois de 0,5% em junho, e quando os analistas esperavam 0,6%. Em termos anuais, a subida do IPP é de 7,8%.

As taxas obrigacionistas reagiram com moderação ao anúncio, com o rendimento do título da dívida dos EUA a 10 anos a passar dos 1,33% da véspera para 1,36%.

"O IPP foi alto, mas os investidores pareceram ignorá-lo e os valores tecnológicos puxaram pelo mercado", salientou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

"Estamos no meio de agosto, o volume de transações é reduzido", apontou este operador. "Ninguém quer verdadeiramente tomar a iniciativa, sobretudo antes da reunião dos banqueiros centrais de Jackson Hole prevista para dentro de duas semanas, onde se espera um anúncio sobre a redução da compra de ativos" pelo banco central dos EUA, acrescentou.

