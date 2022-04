"O Indicador de Turismo prevê que terão sido registadas em toda a região cerca de 160 mil dormidas em alojamentos turísticos em março", lê-se numa publicação do SREA, divulgada hoje na sua página na Internet.

O número estimado para março de 2022 aproxima-se do registado em março de 2019 (161.026 dormidas), de acordo com o relatório de atividade turística do SREA relativo a esse mês.

Em comparação com os valores de março de 2019, houve uma redução de 0,6% no número de dormidas em 2022.

Em março de 2020, mês em que foi declarada a pandemia de covid-19 pela Organização Mundial de Saúde, os Açores registaram apenas 67.394 dormidas em alojamentos turísticos, de acordo com o SREA.

Em comparação com esse mês, a estimativas do Indicador de Turismo para 2022 apontam para um crescimento de 137,4%.

Já em comparação com março de 2021 (51.817 dormidas), o número de dormidas é mais do que o triplo (208,8%).

A publicação destaca o número de passageiros desembarcados nos Açores, no mesmo mês, provenientes de voos territoriais (do continente português ou da Madeira) e internacionais.

Os passageiros provenientes de voos internacionais aumentaram 1.618% (cerca de 17 vezes mais), passando de 355 em março de 2021 para 6.098 em março deste ano.

Quanto ao número de passageiros desembarcados provenientes de voos territoriais (53.025 em março de 2022) triplicou, face ao período homólogo (195%).

Segundo o SREA, o Indicador de Turismo "tem por objetivo a estimação antecipada do andamento económico do setor do turismo", por isso, "o número total de dormidas em alojamentos turísticos nos Açores é estimado e divulgado cerca de três semanas antes da publicação do destaque das Estatísticas do Turismo".

CYB // ACG

Lusa/fim