"Segundo o IT-Açores [Indicador de Turismo], as dormidas na hotelaria tradicional, no turismo no espaço rural e no alojamento local durante o mês de dezembro de 2021 terão sido cerca de 88 mil", avançou o SREA numa publicação divulgada hoje na sua página na internet.

Comparando com o relatório da atividade turística entre janeiro e dezembro de 2019, do SREA, que apontava para 104.893 dormidas em dezembro desse ano, há um decréscimo em 2021 de 16,1%.

De acordo com dados do Indicador de Turismo, no mês de novembro, os Açores tinham superado, ainda que por uma margem pequena (0,83%), as dormidas de 2019, ano anterior a ter sido declarada a pandemia de covid-19.

Já em comparação com o ano de 2020, o número de dormidas em dezembro do ano passado mais do que duplicou na região.

O relatório da atividade turística entre janeiro e dezembro de 2020 do SREA registou 37.415 dormidas no último mês desse ano.

Em dois anos, o número de dormidas registou um crescimento de 135,2%.

O mês de dezembro foi o que teve menos dormidas em alojamentos turísticos do segundo semestre de 2021, de acordo com dados do Indicador de Turismo.

A publicação destaca ainda o número de passageiros desembarcados nos Açores, provenientes de voos nacionais (do continente português ou da Madeira) e internacionais, em dezembro de 2021.

Em comparação com outros dados divulgados pelo SREA, regista-se um crescimento nas duas tipologias face ao mesmo mês em 2020, mas um decréscimo em relação a 2019.

O número de passageiros desembarcados nos Açores em dezembro de 2021, provenientes de voos do estrangeiro, mais do que quadruplicou face a 2020, passando de 1.155 para 5.155 (346,3%).

No entanto, em comparação com 2019 (7.398 passageiros), registou-se um decréscimo de 30,3%.

Entre dezembro de 2020 e de 2021, verificou-se igualmente um crescimento no número de passageiros provenientes do território português, ainda que menos acentuado (163,5%), passando de 17.879 para 47.109.

A redução em relação a 2019 (55.650 desembarques) foi também menor do que nos passageiros de voos internacionais (15,3%).

Segundo o SREA, o Indicador de Turismo "tem por objetivo a estimação antecipada do andamento económico do setor do turismo", por isso "o número total de dormidas em alojamentos turísticos nos Açores é estimado e divulgado cerca de três semanas antes da publicação do destaque das Estatísticas do Turismo".

