"Os indiciados foram detidos por volta das 14:00 do dia 21 de julho, no bairro Murrapaniua (...). Eles são acusados pelo tipo legal de crime de contrafação de moeda", disse Rosa Chaúque, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Nampula.

Os dois homens, de 24 e 27 anos, foram detidos quando tentavam fazer compras num estabelecimento comercial local, referiu a porta-voz.

Segundo Rosa Chaúque, o proprietário do estabelecimento foi quem chamou a polícia ao aperceber-se que o dinheiro era falso.

De acordo com a polícia, as oito notas falsas, de 1.000, 500 e 200 meticais, eram da nova série da moeda moçambicana.

Moçambique introduziu em 16 de junho uma nova série de notas e moedas de metical, que circulam em conjunto com as emitidas desde 01 de julho de 2006.

O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, explicou na altura que a "Série 2024" beneficiou dos avanços tecnológicos ocorridos nos últimos anos na área de impressão de notas e cunhagem de moedas e que as novas notas e moedas do metical são dotadas de elementos de segurança modernos e integram componentes que facilitam e melhoram a identificação das várias denominações por pessoas com deficiência visual.

LN // MLL

Lusa/Fim