Segundo o Office for National Statistics (ONS), o endividamento público líquido do Reino Unido em maio foi de 17.700 milhões de libras (cerca de 20.000 milhões de euros), mais 700 milhões de libras (818 milhões de euros) do que no mesmo mês de 2024.

"No mês passado, o setor público pediu mais 700 milhões de libras emprestadas do que no mesmo período do ano passado, com apenas 2020, afetado pela covid-19, a registar empréstimos mais elevados em maio", explicou Rob Doody, diretor-adjunto das finanças do setor público no ONS.

"Embora as receitas tenham aumentado, principalmente através do imposto sobre o rendimento e das contribuições para a segurança social, as despesas aumentaram ainda mais, afetadas por custos operacionais mais elevados e aumentos indexados à inflação em muitos benefícios", afirmou.

Entre abril e maio, os dois primeiros meses do ano fiscal neste país, o endividamento acumulado ascendeu a 37.700 milhões de libras (44.000 milhões de euros), mais 1.600 milhões (1.870 milhões de euros) do que no mesmo período de 2024 e o terceiro mais elevado - depois de 2020 e 2021 - desde que há dados mensais disponíveis.

O secretário-geral do Tesouro, Darren Jones, sublinhou que o novo Governo trabalhista "tomou as decisões corretas para proteger os trabalhadores, começar a reparar o Serviço Nacional de Saúde e lançar as bases para a reconstrução do Reino Unido".

"Estabilizámos a economia e as finanças públicas; agora temos de garantir que a economia britânica funciona para os trabalhadores", afirmou.

