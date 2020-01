Dívida e pagamento de juros enfraquecem 'ratings' da África subsaariana - Moody's O aumento da dívida pública em função do Produto Interno Bruto (PIB) e o custo de servir essa dívida em moeda estrangeira enfraqueceram o perfil de crédito dos países da África subsaariana este ano, diz a Moody's. economia Lusa economia/divida-e-pagamento-de-juros-enfraquecem_5e22cd4c22bb341c1a237653





"O aumento da dívida e o peso dos pagamentos desde 2015 têm vindo a enfraquecer os perfis de crédito dos países da África subsaariana", escreve aquela agência de notação num relatório sobre o 'rating' desta região este ano.

No documento, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas da Moody's escrevem que antecipam "uma modesta consolidação orçamental na região, com a média do défice orçamental a melhorar para 3% do PIB, o que compara com um desequilíbrio das contas públicas de 3,3% em 2019".