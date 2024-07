Em maio, este indicador, que integra administrações públicas, empresas e particulares, atingiu os 808.442 milhões de euros, uma descida de 591 milhões de euros face ao mesmo mês de 2023 e o equivalente a uma redução homóloga de 0,07%, de acordo com dados do Banco de Portugal (BdP).

No final de maio, o endividamento do setor privado totalizava 443.371 milhões de euros, numa categoria que inclui empresas privadas e particulares, ao passo que no setor público, entre administrações públicas e empresas públicas, o valor era de 365.071 milhões de euros.

Em cadeia, o endividamento do setor público subiu 5.435 milhões de euros, "o que foi motivado, em grande medida, pela emissão líquida de títulos do Tesouro", explica o BdP.

Face a abril, o endividamento do setor privado cresceu 1.326 milhões de euros, fruto do endividamento das empresas privadas em cerca de 900 milhões de euros e do endividamento dos particulares em perto de 400 milhões de euros junto do setor financeiro.

Em maio, a taxa de variação anual do endividamento das empresas situou-se em 2,8%, contra 2,4% em abril e 0,07% em maio do ano passado.

Já o endividamento dos particulares cresceu 0,9% em termos de taxa de variação anual, contra 0,6% no mês anterior e 1,05% no mesmo mês do ano passado.

JO // CSJ

Lusa/Fim