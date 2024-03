Face a dezembro do ano passado, este indicador avançou 5.729 milhões de euros, segundo uma nota de informação estatística hoje publicada no portal do banco central.

Dos 808.854 milhões de euros de endividamento total, 448.200 milhões respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 360.700 milhões ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

O endividamento do setor público aumentou 6.800 milhões de euros em cadeia, "em grande medida" devido à emissão líquida de obrigações do Tesouro.

Segundo o BdP, este acréscimo verificou-se, sobretudo, junto do exterior (6.300 milhões de euros), do setor financeiro (1.100 milhões de euros) e das empresas (500 milhões de euros).

Em contrapartida, o endividamento do setor público junto das administrações públicas e dos particulares diminuiu 800 e 200 milhões de euros, respetivamente.

Quanto ao endividamento do setor privado, diminuiu 1.100 milhões de euros face a dezembro: o endividamento das empresas privadas decresceu 1.000 milhões de euros, "devido, sobretudo, à redução de títulos de dívida perante o exterior e de empréstimos do setor financeiro", e o endividamento dos particulares desceu 200 milhões de euros, "essencialmente perante o setor financeiro".

Em termos de variação anual, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, o endividamento das empresas privadas cresceu 0,9%, depois de, em dezembro, ter subido 1,2% em relação ao período homólogo.

Já o endividamento dos particulares decresceu 0,3%, após uma redução de 0,4% no mês anterior.

O BdP atualiza em 23 de abril as estatísticas relativas ao endividamento do setor financeiro.

PD // JNM

Lusa/Fim