No final de fevereiro deste ano, o endividamento do setor privado -- que inclui empresas e particulares -- representava 457.379 milhões de euros, enquanto a dívida do setor público -- que inclui administrações públicas e empresas públicas -- totalizava 363.132 milhões de euros, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Face a janeiro, o aumento do endividamento do setor não financeiro foi maioritariamente impulsionado pelo setor privado, que cresceu 1.100 milhões de euros, destacando-se o endividamento dos particulares, que cresceu cerca de 800 milhões de euros, principalmente "por via do crédito à habitação".

Entre as empresas privadas, a subida de cerca de 300 milhões de euros reflete "sobretudo um aumento perante o setor financeiro (mais 800 milhões de euros), parcialmente compensado por uma redução junto do exterior (menos 500 milhões de euros)".

O endividamento do setor público, por sua vez, "praticamente não se alterou".

Segundo os dados do banco central, o aumento do endividamento junto do exterior (2.500 milhões de euros) -- através da aquisição de títulos de dívida pública por não residentes -- e junto dos particulares (500 milhões de euros) -- com destaque para a subscrição de certificados de aforro --, opôs-se à redução do endividamento do setor público perante as administrações públicas, em cerca de 3.000 milhões de euros, numa variação atribuída principalmente à diminuição das responsabilidades em depósitos do Tesouro.

No mês em análise, o endividamento das empresas privadas teve uma taxa de variação anual (tva) -- que exclui o impacto das variações que não tenham sido motivadas por transações propriamente ditas -- de 0,5%, abrandando face aos 0,7% de janeiro.

Já entre os particulares, a tva subiu 4,5%, também acima do registado em janeiro (4,0%), com o BdP a assinalar que se mantém "a tendência de aumento observada nos últimos meses".

JO // EA

Lusa/Fim