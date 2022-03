Tsunakawa deixa o cargo à frente da Toshiba, que há anos passa por problemas financeiros e está imerso num processo de reestruturação, e será substituído pelo atual vice-presidente sénior do grupo, Taro Shimada.

Outro vice-presidente da empresa, Mamoru Hatazawa, também deixará o cargo, sendo substituído por Goro Yanase, que chefiava uma das filiais do conglomerado, cujo conselho de administração aprovou hoje as novas nomeações.

A 07 de fevereiro, a Toshiba anunciou a intenção de se dividir em duas empresas independentes, recuando no plano anterior de se separar em três entidades devido à complexidade e aos custos previstos.

O novo plano, a ser submetido à aprovação dos acionistas a 24 de março, prevê a criação de uma empresa distinta, que combine negócios de dispositivos eletrónicos e armazenamento de dados até março de 2024, para ser posteriormente listada na bolsa de valores de Tóquio.

Satoshi Tsunakawa disse na altura que a restruturação em duas empresas, juntamente com a alienação de alguns ativos não-essenciais era "a melhor coisa" para a Toshiba a longo prazo.

Segundo a EFE, o motivo das mudanças na liderança da empresa será uma batalha aberta entre a direção e investidores ativistas em torno dos planos de dividir o conglomerado japonês para sanear as finanças e apostar nos negócios mais rentáveis.

Em novembro, o grupo japonês tinha anunciado a intenção de se dividir em três entidades, incluindo uma nova empresa que reuniria as atividades de energia e infraestruturas da Toshiba.

Na altura, o anúncio provocou reações contrastantes, e oposição em particular do segundo maior investidor (com cerca de 7,5% das ações), o fundo ativista 3D Investment Partners.

