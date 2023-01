Na primeira reunião descentralizada, em Sines, os dirigentes da bancada socialista estiveram no complexo portuário e industrial deste município com uma agenda dedicada às questões portuária, da energia e economia de dados.

De acordo com líder parlamentar socialista, agora, com a segunda reunião descentralizada, no Porto, o foco é a área da criatividade e da inovação.

"Vamos estar com a Associação Empresarial de Portugal falando de inovação e valorização da oferta portuguesa. Estaremos também na Fundação de Serralves, já que há uma íntima ligação entre criatividade e inovação", justificou.

Na perspetiva de Eurico Brilhante Dias, "a oferta artística é um elemento central para novos produtos e novos serviços transacionáveis".

Em Matosinhos, os membros da direção do Grupo Parlamentar do PS terão um encontro com representantes de uma organização não-governamental (ONG) sobre combate à violência doméstica.

"Este combate é uma marca do Grupo Parlamentar do PS nesta primeira sessão legislativa", sustentou.

Eurico Brilhante Dias referiu-se ainda ao objetivo de se "contribuir para um reforço das ligações entre as universidades, o desenvolvimento artístico, a criatividade e a inovação empresarial como ferramentas fundamentais para valorizar, no fim da cadeia económica, os rendimentos e os salários".

"A competitividade da economia portuguesa e a criação de postos de trabalho com melhores salários faz-se com essas dimensões de criatividade e inovação. O Porto é um coração exportador conhecido", acrescentou.

PMF // JPS

Lusa/Fim