O alerta sobre a fantasia de ninja, comercializada pela loja 'online' joom, que vende produtos da China, foi publicitado na segunda-feira na página de internet da DGC, no decurso da notificação da rede de alerta europeia para produtos perigosos não alimentares (Safety Gate -- RAPEX).

O disfarce de ninja em preto e vermelho para crianças, que possui cordões na zona do pescoço, um capuz, uma faixa para a cabeça e um cinto, tem risco de estrangulamento.

"Os cordões com extremidades livres que existem no traje, na zona do pescoço, podem ficar presos durante as diversas atividades da criança e levar ao estrangulamento", avisa a DGS, anunciando que a plataforma JOOM "indicou que este produto iria ser retirado" de comercialização.

A DGC diz ainda que, no desempenho das suas funções, enquanto ponto de contacto nacional do "Safety Gate - RAPEX", transmitiu estas informações às autoridades nacionais de fiscalização do mercado.

O segundo traje com risco para as crianças foi divulgado naquela página de internet em 24 de abril e trata-se da fantasia 'ABYED - Anime Animal Costume Cosplay' que representa um leopardo, vendida pela amazon e oriunda da China.

Esta fantasia, que contém um capuz, botões na parte da frente e um fecho de correr na parte de trás, tem risco de engasgamento por causa de um defeito técnico.

"O cursor do fecho de correr pode ser, facilmente, destacado", lê-se no alerta, justificando, assim, a DGC o risco de uma criança poder colocar o cursor na boca e engasgar-se.

"A plataforma Amazon indicou que este produto iria ser retirado de comercialização", adianta a DGC, informando ainda ter também transmitido às autoridades nacionais de fiscalização do mercado as informações relativas a esta fantasia de leopardo.

