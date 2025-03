DGO divulga hoje execução orçamental até fevereiro

Lisboa, 31 mar 2025 (Lusa) -- A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje a síntese da execução orçamental em contas públicas até fevereiro, após o Estado ter registado um excedente de 1.672,1 milhões de euros no primeiro mês do ano.