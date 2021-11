"Os consumidores devem verificar antecipadamente os preços na loja e na Internet para poderem avaliarem a relação entre o preço e o desconto praticado, designadamente através de comparadores de valores de venda de produtos, e, assim, avaliar as vantagens oferecidas", lê-se numa nota publicada hoje na página eletrónica da DGC.

A Direção-Geral do Consumidor avisa que "devem ainda ser verificadas as políticas de trocas ou devoluções de cada loja" e recomenda "especial cuidado com as falsas promoções".

"Os consumidores devem reclamar caso detetem publicidade agressiva ou enganosa, uma vez que estas são práticas proibidas e devem ser denunciadas, sendo a Direção-Geral do Consumidor a entidade competente nesta matéria", refere.

De acordo com a DGC, nos últimos anos, a infração mais frequente no domínio das vendas com redução de preços, independentemente do método de venda, foi o 'desrespeito das regras do anúncio de venda com redução de preços', pelo que se impõe "prudência e atenção no momento da escolha e compra de bens de consumo ou serviços, e particularmente em época de 'Black Friday' e 'Cyber Monday'".

PD // CSJ

Lusa/Fim