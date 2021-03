O regresso ao resultado positivo foi impulsionado pelo desempenho positivo do banco de investimento, que se tornou na principal fonte de geração de lucros, refere o grupo financeiro em comunicado.

O presidente do Deutsche Bank, Christian Sewing, que está à frente do grupo desde 2018, disse na apresentação dos resultados que 2020 foi "o ano da recuperação com o regresso aos lucros".

O banco atravessou dificuldades financeiras nos últimos anos, tendo tido em 10 anos perdas acumuladas de 8.200 milhões de euros, por causa das multas impostas por violações das regras sobre lavagem de dinheiro e pelo seu papel na crise do 'subprime' que afetou a economia global.

Além disso, a administração do banco, que recebeu bónus pelo seu desempenho, tem-se confrontado com difíceis negociações com os sindicatos que alegam que alguns dos trabalhadores dos seus 'call centers' ganhariam "muito pouco", o que os levou a fazerem uma greve em janeiro deste ano, segundo a agência Bloomberg.

