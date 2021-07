O saldo do exercício nos primeiros seis meses do ano é positivo (5,2 mil milhões de patacas, ou 550 milhões de euros), mas menor do que aquele que se verificava no mesmo período no ano passado (23,2 mil milhões de patacas, ou 2,45 mil milhões de euros).

No primeiro semestre, a receita corrente foi de pouco mais de 26 mil milhões de patacas (2,75 mil milhões de euros), contra os 26,8 mil milhões de patacas (2,83 mil milhões de euros) de 2020, um ano económico que afetou fortemente a capital mundial do jogo devido à pandemia da covid-19.

Desta receita corrente, o Governo arrecadou 19,6 mil milhões de patacas (dois milhões de euros) em impostos sobre o jogo, de acordo com o relatório sobre a execução orçamental, quando no mesmo período do ano anterior tinham sido contabilizados 21,7 mil milhões de patacas (2,29 mil milhões de euros).

A receita total desceu de 67,8 mil milhões de patacas no ano anterior (7,16 mil milhões de euros) para 49 mil milhões de patacas (5,17 mil milhões de euros) este ano, enquanto a despesa pública subiu: em 2021 a despesa até junho foi de 43,7 mil milhões de patacas (4,61 mil milhões de euros), contra 44,6 mil milhões de patacas (4,71) no ano anterior.

Desde final de janeiro de 2020, a pandemia teve um impacto sem precedentes no motor da economia de Macau, o jogo, com os impostos sobre as receitas desta indústria a financiarem por norma a esmagadora maioria do orçamento governamental.

Com o aumento de visitantes da China continental, começaram a melhorar este ano os resultados dos casinos, que registaram um recorde de receitas em maio, mas em junho as receitas dos casinos registaram o pior resultado deste ano. Com avanços e recuos, ainda assim os valores estão muito longe dos montantes arrecadados no período pré-pandémico.

Desde o início de 2020 que os orçamentos do Governo de Macau têm sido marcados por sucessivas alterações e por pacotes de estímulo dirigidos às pequenas e médias empresas, à população em geral e de incentivo ao consumo.

