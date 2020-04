Desemprego nos EUA sobe para 4,4% de fevereiro para março A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu de 3,5% em fevereiro para 4,4% em março, devido ao impacto económico da pandemia de covid-19 que paralisou a atividade, informou hoje o Departamento do Trabalho. economia Lusa economia/desemprego-nos-eua-sobe-para-4-4-de-fevereiro_5e873e3454821b1985b7f95a





A economia norte-americana perdeu no mês passado 701.000 postos de trabalho, pondo fim a uma tendência de 113 meses consecutivos de crescimento.

O número de postos de trabalho perdidos é o mais significativo desde março de 2009, na altura da crise financeira. Em fevereiro, a taxa de desemprego tinha recuado para 3,5%, o nível mais baixo em 50 anos.

No entanto, o Departamento do Trabalho explica, em comunicado, que "não pode quantificar com precisão os efeitos da pandemia no mercado de trabalho em março".

EO // MSF

Lusa/fim