Na semana de 25 a 31 de julho, o preço eficiente antes de impostos é de 1,132 euros por litro para a gasolina 95 simples e de 1,227 para o gasóleo simples.

Após impostos, este valor sobe para 1,954 euros por litro e 1,919 euros por litro, respetivamente, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples.

Em comparação com a semana anterior, "no que respeita aos preços com descontos, publicados pela DGEG [Direção-Geral de Energia e Geologia], a gasolina 95 simples apresentou um desvio de -- 1,6% face ao preço eficiente e o gasóleo simples -0,6%", lê-se no Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Segundo o mesmo documento, em termos absolutos, estas estimativas fixam-se em --3,3 cêntimos por litro no caso da gasolina 95 simples e em --1,2 cêntimos por litro de gasóleo simples abaixo do preço eficiente, valor médio mensal determinado pela ERSE.

O preço eficiente resulta da soma dos preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência dos respetivos fretes marítimos, logística primária, sobrecustos de incorporação de biocombustíveis e a componente do retalho mais os respetivos impostos.

O regulador energético ressalvou que, se tivesse sido considerado, na semana anterior, o índice que exclui produtos de origem russa no gasóleo simples, adotado a partir desta semana, o preço eficiente seria de 1,985 euros por litro.

Neste caso, a média dos preços de venda ao público anunciados estaria em 0,4 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente.

Já os preços com desconto apresentariam um desvio de --7,6 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente.

Nesta semana, a média dos preços de venda ao público anunciados nos pórticos esteve dois cêntimos por litro acima do preço eficiente no caso da gasolina simples e 6,1 cêntimos por litro no que diz respeito ao gasóleo simples.

"Em termos percentuais, a gasolina 95 simples foi anunciada nos pórticos 1,0% acima do preço eficiente e o gasóleo simples foi anunciado 3,1% acima do preço eficiente", detalhou.

