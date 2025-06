"Os Encontros Anuais em Abuja vão refletir, renovar e reforçar os corajosos e resilientes avanços que o Afreximbank tem feito ao longo dos anos, à luz dos desafios e das oportunidades que o nosso continente enfrenta", lê-se na nota de divulgação dos Encontros.

Além da divulgação de relatórios económicos sobre o estado da integração do comércio africano, e das perspetivas macroeconómicas da região, as novas condições geopolíticas vão também estar presentes em todas as sessões, particularmente a descida do rating com perspetiva de evolução negativa por parte da Fitch Ratings, no início deste mês.

A agência de notação financeira norte-americana baixou a opinião sobre a qualidade de crédito deste banco de fomento ao comércio, de BBB- para BBB, apenas um nível acima da linha que separa os investimentos confiáveis dos especulativos, ou 'junk', como normalmente é conhecido.

A decisão da Fitch, diz o Afreximbank, "está assenta numa visão errónea segundo a qual o tratado que estabelece o Afreximbank, garantido pelos seus 52 Estados-membros, pode ser violado pelo banco sem consequências".

Em causa está a assunção de que o Afreximbank é um banco com estatuto de credor preferencial, como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial, e que portanto está relativamente protegido de reestruturações de dívida feitas pelos países a quem emprestou dinheiro, e ao abrigo das quais os credores terão de suportar perdas.

A importância do estatuto do credor preferencial é, aliás, o título de um dos painéis de debate durante os Encontros, que debaterão também a necessidade de mudar a arquitetura financeira internacional e o comércio entre os países africanos, entre outros.

Apesar de garantir que não está a participar em quaisquer negociações de reestruturações de dívida com qualquer país membro, o Afreximbank acabou por ser apanhado numa série de renegociações de dívida em curso por vários países para evitarem incumprimentos financeiros, no seguimento do aumento das dificuldades de financiamento nos mercados internacionais.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a Zâmbia e o Gana, dois países que há anos estão neste processo, dizem que não podem reconhecer o Afreximbank, que empresta com juros comerciais, como uma entidade com estatuto de credor preferencial, colocando-o assim ao mesmo nível dos restantes investidores, e sujeito a perdas.

Os Encontros Anuais do Afreximbank decorrem de quarta a sexta-feira em Abuja, na Nigéria, e contam com a participação do presidente e vice-presidente deste país africano, Bola Tinubu e Kashim Shettima, respetivamente, do antigo comissário da União Africana para o Comércio Albert M. Muchanga e do secretário-geral do Acordo de Livre Comércio Continental, Wamkele Mene, entre outros.

MBA // VM

Lusa/Fim