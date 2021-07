O incidente deu-se próximo da estação de 3.ª classe da Mapunda e foi provocado pelo descarrilamento de um dos 17 vagões de uma composição que transportava o minério de ferro para o porto de Sacomar (Namibe), sem causar vítimas.

Devido ao acidente, ficaram danificados cerca de 75 metros de linha e respetivas travessas, tendo sido já iniciados os trabalhos de reparação que se estima estarem concluídos no próximo domingo.

O comunicado adianta que está a ser feita uma avaliação técnica para apurar as causas do descarrilamento, tendo sido ativado um comboio-socorro para remover os restantes vagões com carga, agora acondicionada na estação central do CFM.

