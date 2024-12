Em novembro, o resultado consolidado do setor público brasileiro, que engloba as contas do Governo Central, estados, municípios, empresas públicas e gastos com juros da dívida, foi deficitário em 99,1 mil milhões de reais (15,4 mil milhões de euros).

O défice fiscal do país sul-americano tem crescido nos últimos dois anos, passando de 4,57% do PIB no final de 2022 para 9,5% do PIB em novembro deste ano, devido ao aumento dos gastos públicos, sobretudo em programas sociais.

O desequilíbrio nas contas públicas obrigou o atual Governo, liderado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a anunciar um pacote de ajustamento fiscal com o qual espera poupanças de 71 mil milhões de reais (11 mil milhões de euros) nos próximos dois anos.

Em doze meses, o setor público consolidado brasileiro acumulou um défice primário (antes do pagamento dos juros da dívida) de 192,9 mil milhões de reais (30 mil milhões de euros), equivalente a 1,65% do PIB.

No acumulado em doze meses até novembro deste ano, os juros nominais da dívida pública brasileira alcançaram 918,2 mil milhões de reais (143,1 mil milhões de euros) o que representa 7,85% do PIB do país.

Já a dívida pública total do Brasil, que inclui o Governo Central, sistema de pagamento de reformas, governos estaduais e municipais subiu para 9,0 biliões de reais (cerca de 1,4 biliões de euros) no mesmo período, equivalente a 77,7% do PIB.

CYR // ANP

Lusa/Fim