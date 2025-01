O défice primário do Governo central divulgado pelo Tesouro brasileiro, que representa a diferença entre as receitas e os gastos sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública, totalizou 0,36% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, mas ficou dentro das regras do regime fiscal sustentável, que permite um défice de até 0,25% do PIB (28 mil milhões de reais ou 4,5 mil milhões de euros).

Isso aconteceu porque o défice primário do Brasil no ano passado incluiu gastos extraordinários destinados a responder ao impacto das enchentes no Rio Grande do Sul e à necessidade de combater os incêndios na Amazónia, mas que foram excluídos do cálculo final da meta fiscal.

Sem estes gastos, o défice primário do país sul-americano em 2024 totalizou 11 mil milhões de reais (1,8 mil milhões de euros), o equivalente a 0,09% do PIB.

CYR // JMC

Lusa/Fim