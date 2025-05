De acordo com a proposta de Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) 2025, que começa na quinta-feira a ser discutida em sessão plenária na Assembleia da República, em Maputo, o défice deste ano será inferior aos 155.815 milhões de meticais (2.155 milhões de euros) em 2024 (11,1% do PIB) e 145.536 milhões de meticais (2.013 milhões de euros) em 2023 (13,4% do PIB).

Para colmatar o buraco nas contas públicas, o Governo prevê a emissão de dívida interna ao longo do ano no valor de 35.094 milhões de meticais (485 milhões de euros), contra os 38.984 milhões de meticais (539 milhões de euros) emitidos em 2024.

Prevê igualmente recorrer ao endividamento externo, que aumentará em 0,6 pontos percentuais face a 2024, para 29.973 milhões de meticais (415 milhões de euros), correspondente a 1,9% do PIB.

Outra forma de financiamento do défice das contas públicas moçambicanas em 2025 será o recurso a donativos externos, com o documento a estimar arrecadar mais 0,8 pontos percentuais, correspondendo a 58.236 milhões de meticais (806 milhões de euros), prevê o Governo na proposta de Orçamento, o primeiro preparado pelo executivo liderado por Daniel Chapo, empossado como quinto Presidente moçambicano em janeiro último.

No PESOE, o Governo moçambicano prevê para 2025 um crescimento do PIB de 2,9%, uma taxa de inflação média anual de 7%, exportações de bens no valor de 8.431 milhões de dólares (7.379 milhões de euros) e Reservas Internacionais Brutas de 3.442 de milhões de dólares (3.045 milhões de euros), equivalentes a 4,7 meses de cobertura das importações de bens e serviços, excluindo os megaprojetos.

A receita do Estado em todo o ano deverá ascender a mais de 385.871 milhões de meticais (5.347 milhões de euros), equivalente a 25% do PIB, e as despesas totais a 512.749 milhões de meticais (7.107 milhões de euros), correspondente a 33,2% do PIB, gerando um défice orçamental de 8,2%.

PVJ // VM

Lusa/Fim