Nos países da área do euro, o défice público recuou na comparação com o homólogo (3,3%) e o registado nos últimos três meses de 2023 (-4,0% do PIB).

No conjunto dos 27 Estados-membros, o peso do défice público diminuiu face aos de 3,1% no primeiro trimestre de 2023 e ao de 3,9% registado no período anterior.

De acordo com os dados do gabinete estatístico da UE, Portugal apresentou, no primeiro trimestre, o terceiro maior excedente público (0,6%), depois da Dinamarca (3,8%) e da Irlanda (1,6%).

Entre janeiro e março, o maior défice foi registado na Roménia (-7,0%), seguida pela Hungria (-6,0%), a Bulgária e a França (-5,6% cada).

