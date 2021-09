Segundo o órgão de estatísticas do Governo brasileiro, "esse foi o maior IPCA-15 desde fevereiro de 2016 (1,42%) e o maior para um mês de setembro desde 1994", ano em que o país lançou o Plano Real, quando a medição quinzenal da inflação ficou em 1,63%.

No ano, o indicador acumula alta de 7,02%, e nos últimos 12 meses já ultrapassa os dois dígitos (10,05%).

Os dados estão acima da meta central do Governo para a inflação em 2021 que é de 3,75% com o intervalo de tolerância que varia de 2,25% a 5,25%.

Gasolina e energia elétrica foram os itens que, individualmente, tiveram o maior impacto no índice, ambos com 0,17 pontos percentuais (pp).

Por grupos, as maiores influências vieram de transportes, com alta de 2,22% e impacto de 0,46 ponto percentual, alimentação e bebidas, (1,27% e 0,27 pp), e habitação (1,55% e 0,25 pp).

A sondagem do IBGE para calcular o IPCA-15 abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários, qualquer que seja a fonte, residentes nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e do município de Goiânia.

