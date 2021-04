Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,66% para 33.952,65 pontos e o Nasdaq avançava 1,03% para 14.002,35 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,73% e estava em 4.154,67 pontos.

Os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos desceram para 576.000 na semana passada, ficando pela primeira vez em mais de um ano abaixo de 600.000, anunciou hoje o Departamento do Trabalho.

Por sua vez, o Departamento do Comércio indicou que as vendas a retalho subiram 9,8% no mês passado, depois de terem recuado cerca de 3% em fevereiro.

O aumento registado em março foi melhor do que o esperado pelos analistas de Wall Street, que antecipavam uma subida de 5,5%.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou mista, apesar dos bons resultados trimestrais anunciados pelos grandes bancos norte-americanos. O Dow Jones registou uma valorização de 0,16, mas o Nasdaq caiu 0,99% devido ao desempenho fraco das tecnológicas, com Apple, Facebook e Amazon a perderem cada uma cerca de 2%.

EO // EA

Lusa/Fim