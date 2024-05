Em março, "a variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) situou-se em 2,1%, uma taxa 0,4 pontos percentuais (p.p.) inferior à observada em fevereiro", salienta o INE.

O instituto de estatística refere também que o preço dos materiais apresentou uma queda homóloga de 1,3% em março e o custo da mão-de-obra cresceu 6,7% no mês em análise.

E prossegue: "Os preços dos materiais apresentaram uma variação de -1,3% (-0,4% no mês anterior) e o custo da mão-de-obra aumentou 6,7%, mais 0,3 p.p. que em fevereiro".

Quanto ao custo da mão-de-obra lembra que contribuiu com 2,9 p.p. (2,7 p.p. no mês anterior) para a formação da quebra homóloga do índice geral, enquanto os materiais registaram um contributo negativo de -0,8 p.p. (-0,2 p.p. em fevereiro).

Em termos mensais, os custos de construção de habitação nova recuaram 0,3% em março deste ano, menos 0,8 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior, sendo que o custo dos materiais desceu 0,9% e o da mão-de-obra subiu 0,4%, quando comparados com o mês de fevereiro.

Em março, as componentes materiais e mão-de-obra contribuíram com -0,5 p.p. e 0,2 p.p., respetivamente, para a desaceleração mensal do índice ICCHN, contra um contributo negativo de 0,5 p.p. e nulo, em fevereiro, pela mesma ordem.

JS // EA

Lusa/Fim